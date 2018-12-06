داليا البحيري برفقة لبنى عبدالعزيز وشيء واحد يجمع بينهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية داليا البحري، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة حديثة لها برفقة الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز.

داليا البحيري، علقت على الصورة قائلة: «مع الفنانة الجميلة لبنى عبدالعزيز»، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي أكدت أن الفنانة لبنى عبدالعزيز، مازالت تحتفظ بجمالها رغم تقدمها في السن، خاصة أنها تتبع أحدث صيحات الموضة في الأزياء في المناسبات الفنية التي تشارك بها.

وظهرت الفنانتان وهما ترتديان نفس المعطف الفرو، ووضعت لبنى عبدالعزيز قبعة من الفرو أيضًا على رأسها، وظهر من الصورة مدى اهتمامها بجمالها ووضعها ماكياج كامل خاصة لعينيها التي تميزت بهما طوال مشوارها الفني.

من ناحية أخرى، بدأت قناة ON E في عرض الجزء الثاني من مسلسل «للحب فرصة أخيرة» لداليا البحيري، ويشاركها البطولة فيه كل من فراس سعيد وأميرة العايدي وريم سامي العدل وأمل رزق وهبة الأباصيري وأحمد عبدالله ومراد مكرم وعمرو عابد وعزة بهاء وحنان يوسف وأحمد يحيى وعمر زهران ومحمد غنيم، من تأليف شهيرة سلام وإخراج منال الصيفي.