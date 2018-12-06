أحمد فهمي يكشف لأول مرة عدد خطوباته وزيجاته.. وكيفية تعرفه على هنا الزاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المعروف أن الفنان المصري أحمد فهمي قد راتبط عاطفيا أكثر من مرة عن طريق الخطوبة أو الزواج، قبل أن يرتبط مؤخرا بالفنانة هنا الزاهد.

الفنان المصري كشف، خلال استضافته في برنامج “تخاريف” مع الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة MBC، إنه خطب 3 مرات وتزوج مرتين.

وعن أسباب فشل علاقاته العاطفية، قال إن السبب قد يكون منه هو، أو أنه قد لا يكون قد التقى بشريكة حياة تشبهه حتى النهاية أو تتحمله حتى النهاية.

وعن كيفية إنهائه للعلاقة، قال فهمي إنه أحيانا هو الذي ينهيها، وأحيانا أخرى الطرف الآخر، وأحيانا يكون بالاتفاق بينهما.

وعن كيفية تعارفه بخطيبته الحالية الفنان هنا الزاهد، قال إنه التقى بهنا بالمصادفة، لافتا إلى أن الفنان أمير كرارة دعاه في إحدى المناسبات، وكانت هنا مدعوة أيضاً، وضحكت كثيراً على كلام قاله، وهو ما لفت نظره.

وأضاف أنه في نفس اليوم قابلها في المساء بالصدفة وتحدث معها فوجدها مرحة، وبعدها اتفقا على التنزه مع بعض الأصدقاء، وكان بينهم شقيقه الفنان كريم فهمي وزوجته، وحدث التجاوب سريعاً، ثم عرفها على عائلته لتتم الخطوبة.

الفنان المصري أكد أنه اعترف بحبه لهنا بعد أن تأكد أنها تبادله نفس المشاعر، لأنه لا يخطو خطوة إلا بعد أن يتأكد منها.

يذكر أن الفنان أحمد فهمي كان قد عقد قرانه على شهد رمزي، شقيقة الفنان شريف رمزي، ثم انفصل عنها ليتزوج من منة حسين فهمي، ابنة الفنان حسين فهمي، ثم انفصل عنها بعد زيجة استمرت ثلاث سنوات، وبعد شهور قليلة من انفصالهما احتفل بخطوبته على الفنانة هنا الزاهد.