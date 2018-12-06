محمد هنيدي يكشف عن طريقته الغريبة في معاكسة الفتيات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد هنيدي عن طريقته الغريبة في معاكسة الفتيات في فترة مراهقته.

الفنان المصري قال، خلال استضافته في برنامج “قهوة أشرف” تقديم الفنان أشرف عبدالباقي على قناة “الحياة”: “لم تكن لدي الجرأة أن أعاكس إحدى الفتيات، فكنت أعاكسها بيني وبين نفسي.. كنت أقف أعاكس لوحدي كده”.

فيما كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن محاولته للتعرف على فتاة، فظل يطاردها لفترة طويلة ولكنها لم تلحظة نهائيا، وفي أحد الأيام بمجرد أن نظرت إليه جرى من أمامها.

وعلى الصعيد الفني يحضر الفنان محمد هنيدي للجزء الثاني من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، وقال المؤلف مدحت العدل إنه وجد فكرة مناسبة، ولكنه لن يكشف عنها، وأكد أنه سيتم الكشف عن تفاصيل الفيلم في شهر يناير.

كما أن الفنان المصري يستعد للعودة إلى المسرح من جديد، وذلك من خلال مسرحية “3 أيام في الساحل”، وهي من إخراج مجدي الهواري، ويشارك في بطولتها الفنان بيومي فؤاد، والفنان أحمد فتحي، والفنان محمد ثروت، والفنانة ندى موسى، وغيرهم.