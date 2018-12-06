ناهد السباعي: طلاقي أجمل شيء حدث لي في 2018

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية ناهد السباعي عن أجمل وأسوء شيء حدث لها في 2018، وأمنيتها للعام الجديد.

الفنانة المصرية قالت مازحة: “أحلى حاجة حصلتلي في 2018 إني فضلت قاعدة مع ماما وماروحتش حتة تانية”، وذلك في إشارة منها إلى طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد عبدربه، بعد أيام قليلة من عقد قرانهما.

ناهد أضافت بنفس المرح، في لقاء مصور لأحد المواقع الصحفية: “أسوأ حاجة حصلتلي في 2018 إني فكرت أبعد عن ماما، وأمنيتي في العام القادم 2019 إني أفضل مع ماما”.

وكانت ناهد السباعي قد فاجأت الجميع بعد عقد قرانها بأيام قليلة وقبل زفافها بساعات بإلغاء عرسها إلى رجل الأعمال محمد عبدربه.

ناهد أعلنت بعد أيام من موعد زفافها بأن الطلاق تم بينها وبين زوجها، وأن العلاقة بينهما كان ينقصها الكثير، وأنها قررت أن تتبع قلبها وألغت الزفاف.

حيث قالت: “محصلش نصيب.. أحيانا الشخص يكتشف أن اختياره لم يكن صحيحا فلابد أن يتراجع عنه في الوقت المناسب”، نافية وجود أمل في عودتها لزوجها مرة أخرى.