نادين نسيب نجيم تزيد الأسود صخباً وأناقة بإطلالتين مختلفتين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم سهرة خاصة بإحدى ماركات المجوهرات التي تمثل وجهاً إعلانياً لها، وقد تألقت فيها بإطلالتين مثيرتين.

ملكة جمال لبنان السابقة اختارت الأسود في فستانين مختلفين، الأول طويل مكشوف الصدر، وفوقه طبقة شفافة ذو تطريزت ذهبية، أشبه للقفطان، وهو الـ«لوك» الذي وصفه محبيها بالفخم، ما الثاني فكان قصيراً براقاً، الهبت به نادين أجواء السهرة، وبدت فيه أكثر إثارة وأنوثة.

من ناحية أخرى، تستعد نادين نسيب نجيم للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «خمسة ونص» أمام النجمين قصي خولي، ومعتصم النهار، ومن المنتظر أن يبدأ تصوير العمل مع بداية العام الجديد.

يذكر أن أخر أعمال نادين، هو مسلسل «طريق»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وشاركها البطولة الفنان السوري عابد فهد، وفاء الموصللي، ختام اللحام، عبدالهادي الصباغ، زينة مكي، جنيد زين الدين، وغيرهم، والعمل مأخوذ عن قصة للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، وإخراج رشا شربتجي.