أفريل لافين تكشف عن بوستر أغنيتها الجديدة.. إليكم موعد طرحها! – بالصورة

متابعة الخليج 365: تستعد المغنية الكندية أفريل لافين لطرح أغنية جديدة بعنوان Tell Me It’s Over خلال الأيام القريبة المقبلة. ومن المقرر أن تبصر الأغنية النور يوم 12 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناة أفريل لافين الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. وكشفت أفريل لافين خلال الساعات الماضية عن البوستر الدعائي الرسمي الخاص بالأغنية التي تعود بها إلى ساحة المنافسة بعد فترة غياب لا دامت لعدّة أشهر.

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