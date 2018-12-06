كاردي بي تكشف عن أوّل صورة لوجه ابنتها “كلتشر”

متابعة الخليج 365:: كشفت المغنية الأمريكية كادري بي عن أوّل صورة لوجه طفلتها الرضيعة من زوجها مغني الراب أوف سيت. ونشرت كاردي صورة الصغيرة التي أطلقت عليها اسم Kulture عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فحصدت أكثر من مليون علامة إعجاب بأقل من ربع ساعة. الجدير ذكره أن كاردي بي كشفت لجمهورها منذ أسابيع أنها تزوجت سرًا من حبيبها أوف سيت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وأشارت إلى أنها أخفت خبر الحمل رغبةً منها بالحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية.

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