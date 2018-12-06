ممثلة مصرية توثّق عملية انتحارها على انستغرام – بالفيديو

متابعة الخليج 365: وثّقت الممثلة المصرية شيرين رضا، لحظة إعدامها أثناء تجسيدها لمشهد تمثيلي من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام. فقد صدمت الفنانة شيرين رضا متابعيها للوهلة الأولى حين ظهرت على حبل المشنقة ضمن مسلسل “لدينا أقوال أخرى”، حيث توجّهت للمصورين ممازحةً: “خلينا نضحك شوية في المسلسل ده”. كما علّقت شيرين رضا على الفيديو الذي حظي بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، كاتبةً: “كواليس لدينا أقوال أخرى مكنتش سهلة عليا بس برضو كان فيها ضحك وهزار لآخر لحظة وأنا باتشنق”.

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