هذا الطفل أصبح نجماً تركيًا وسيمًا أسر قلوب الفتيات

متابعة الخليج 365: تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماهي صورة لنجم تركي شهير من مرحلة الطفولة.

وبحسب المعلومات، فقد لفت المستخدمون الى أن هذه الصورة تعود الى النجم ساروهان هونيل الذي اشتهر عربياً بشخصية “أسمر” في مسلسل “وتمضي الأيام”.

وقد لفت مستخدمو الانترنت الى أن ملامح النجم لم تتغيّر بشكل كبير جداً بين طفولته والحاضر، مشددين على وسامة ساروهان هونيل.