“ما كف” جديد عيسى المرزوق – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرح النجم الكويتي الشاب عيسى المرزوق أغنية جديدة بعنوان “ما كف” عبر المتاجر الرقمية الكبرى قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الأغنية من كلمات سمر البحرينيه ألحان عيسى المرزوق نفسه وتوزيع علي المتروك وحققت فور إطلاقها انتشارًا واسعًا ونسبة مشاهدة ناهزت الربع مليون مشاهد. الجدير ذكره أن عيسى المرزوق يعتبر من أبرز النجوم الشباب على الساحة الغنائية الخليجية ويتمتّع بجماهيرية واسعة في مختلف أنحاء البلدان الخليجية والعربية. لمشاهدة فيديو أغنية “مال كف”:

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