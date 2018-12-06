تامر حسني.. سبايدر مان النسخة العربية للسلسلة العالمية

متابعة الخليج 365: يقدّم النجم المصري تامر حسني بصوته شخصية “سبايدر مان” في أحدث أفلام سلسلة الرجل العنكبوت العالمية Spider-Man Into The Spider Verse.

ومن المقرر طرح الفيلم للمرّة الأولى باللغة العربية في الصالات السينمائية ابتداءً من يوم 13 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

ونشر تامر حسني البرومو الخاص بالفيلم عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، فتصدّر فور طرحه قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا إلكترونيًا.

على صعيد آخر، يستعد تامر حسني لبدء تصوير فيلمه الجديد “نصب تذكاري” خلال الأيام المقبلة والعمل من إخراج سعيد الماروق.