شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تبعدنا عن يوم "الكريسماس" والذى يحتفل به العالم يوم الثلاثاء 25 ديسمبر الجارى، حيث يستعد الملايين من الآن لشراء مستلزمات هذا اليوم، وعلى رأس هذه الأغراض شجرة "الكريسماس" .

النجمة سلمى حايك احتفلت على طريقتها الخاصة بـ "الكريسماس"، ويبدو أنها قضت الكثير من الوقت فى شراء هدايا الكريسماس، حيث نشرت سلمى فيديو قصير على طريقة الصور المتحركة وهى تتواجد وسط حوض من الكرات الصغيرة، وعلقت على الفيديو قائلة " حينما تنتهي من التسوق في الكريسماس" .

سلمى حايك تصور حاليا دورها فى فيلم "Limited Partners" من إخراج ميجيل أرتيتا، يشارك فى بطولة العمل، عدد كبير من النجوم منهم سلمى حايك، وروز بيرن وتيفانى هاديش وكاران سونى وبيلى بورتر وغيرهم .