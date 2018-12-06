شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استقباله لمولوده العاشر.. تعرف على أبناء إيدي ميرفى وأعمارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر خبر استقبال نجم هوليوود إيدى ميرفى مولوده العاشر المواقع الفنية الشهيرة وأطلق على الطفل اسم "مارك شارليز ميرفي" وهو الطفل الثاني لمارك مع خطيبته بيج بوتشر بعد استقبالهما ايزي ذو العامين، واليوم تعرف علي أبناء النجم الشهير الـ9 وأعمارهم. إيريك 29 عاما كريستيان 27 عاما بيلا زهرة 16 عاما زولا ايفي 18 عاما شايني اودرا 23 عاما بريا 28 عاما ميلز ميتشيل 25 عاما انجيلا 11 عاما ايزي عامان يذكر أن إيدي ميرفي يمتلك شعبية كبيرة بشتى أنحاء العالم، حيث قدم عددًا هائلاً من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها "Showtime" و"The Adventures of Pluto Nash" و"The Haunted Mansion" و"Dreamgirls" و"Meet Dave" و"Tower Heist" و"Mr. Church"، وغيرهم.

ايدي ميرفي وصديقته (1)

ايدي ميرفي وصديقته (2)

ايدي ميرفي وصديقته (3)

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