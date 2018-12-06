شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية thank u, next لـ أريانا جراند تصل لـ103 ملايين مشاهدة في 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حطمت أغنية "thank u, next" للمغنية الأمريكية أريانا جراند أرقام المشاهدات على الحساب الرسمي للمغنية على موقع الفيديوهات اليوتيوب، حيث وصل عدد المشاهدات إلى 103 ملايين مشاهدة في خلال 4 أيام من طرحه.

وظهرت أريانا في عدد من لقطات الفيديو كليب مرتديه زى بابا نويل، ويذكر أن كليب "thank u, next" من إخراج الأمريكية هانا لوكس دافيس ذات الـ32 عاما، ومن إنتاج براندون بونفيجليو، ويتوقع الكثيرون أن جراند قادرة على تحقيق نجاح جديد بهذا الكليب.