شكرا لقرائتكم خبر عن من نقرة لدحديرة.. مايلى سايروس مافاقتش من حرق بيتها راحت اتسرقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانت مطربة هوليود الشهيرة مايلى سايروس من حريق منزلها الشهر الماضى وكانت من ضمن ضحايا حريق ماليبو الذى حدث فى غابات كاليفورنيا، وراح ضحاياها الكثير ولم تستوعب مايلى ما حدث إلا وتعرضت لسرقة منزلها بمنطقة سان فرناندو.

مايلى سايروس

صرحت بعض المصادر لموقع TMZ أنه بعد جرد منزلها اتضح أن ما فقدته مايلى حتى الآن هو عبارة عن عدد من الآلات موسيقية القيمة كالجيتار وهو ما يبلغ ثمنهم 10 آلاف دولار، ومن الممكن أن يكون هناك أشياء أخرى تم سرقتها وسيظهر ذلك بعد الجرد النهائى، وحتى الآن لم يتضح كيف تسلل اللصوص إلى مخزنها وتمت السرقة.