النشرة الفنية| التحقيق مع رانيا يوسف بسبب الفستان.. و4 أخطاء في فيلم "رمضان مبروك"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، أمس، الأربعاء عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بالفنان بتعليقات نجوم الفن على مباراة الأهلي والجونة، والوجه الاَخر لفايزة أحمد في ذكرى عيد ميلادها، وفنانون خاضوا تجربة الغناء على يد عمار الشريعي، وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

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