نيللي مقدسي بإطلالة جريئة ونسرين أمين في تايلاند .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين أمين في تايلاند

نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من على شاطئ البحر بتايلاند.

ريهام أيمن تستمتع بالمطر

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل "شمسية"، قائلة: "استمتع بالمطر".

نيللي مقدسي بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة، من داخل منزلها.

دنيا بطمة بسناب شات

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق سناب شات.

سيلفي ديانا حداد

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها، بنظارة طبية.

ولاء الشريف بفستان قصير

نشرت الفنانة ولاء الشريف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي فستان قصير وتجلس على النافذة.

نيشان وولي عهد دبي

نشر الإعلامي اللبناني نيشان، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

نيللي كريم وصورة جديدة

نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

سارة عبدالرحمن من مراكش

نشرت الفنانة سارة عبدالرحمن، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من مهرجان مراكش السينمائي.

حديقة شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أمام حديقة.