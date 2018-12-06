كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الأخير لفيلم “Mary Queen of Scots”

متابعة-سنيار: أصدرت “Focus Features” العرض الدعائي الثاني الرسمي لفيلم “Mary Queen of Scots”.

الفيلم التاريخي من بطولة ساوثيرس رونان في دور ماري ستوارت ومارغوت روبي في دور الملكة إليزابيث I.

يحكي الفيلم محاولة (ماري ستيوارت) للإطاحة بابنة عمها (الملكة اليزابيث الأولى)، والتي تجد نفسها – بعد محاولتها – مُدانة بسنوات في السجن قبل مواجهة تنفيذ حكم إعدامها.

يتضمن فريق الممثلين أيضًا جاك لودين، جو ألوين، مارتن كومبستون، جيما تشان، إسماعيل كوردوفا، بالإضافة إلى ديفيد تينانت، وجاي بيرس.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ خوسيه رورك، ﺗﺄﻟﻴﻒ بوو ويليمون، وسيصل إلى دور العرض في 21 ديسمبر.