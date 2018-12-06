كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الأخير لفيلم “Mary Queen of Scots”
متابعة-سنيار: أصدرت “Focus Features” العرض الدعائي الثاني الرسمي لفيلم “Mary Queen of Scots”.
الفيلم التاريخي من بطولة ساوثيرس رونان في دور ماري ستوارت ومارغوت روبي في دور الملكة إليزابيث I.
يحكي الفيلم محاولة (ماري ستيوارت) للإطاحة بابنة عمها (الملكة اليزابيث الأولى)، والتي تجد نفسها – بعد محاولتها – مُدانة بسنوات في السجن قبل مواجهة تنفيذ حكم إعدامها.
يتضمن فريق الممثلين أيضًا جاك لودين، جو ألوين، مارتن كومبستون، جيما تشان، إسماعيل كوردوفا، بالإضافة إلى ديفيد تينانت، وجاي بيرس.
الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ خوسيه رورك، ﺗﺄﻟﻴﻒ بوو ويليمون، وسيصل إلى دور العرض في 21 ديسمبر.
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| العرض الدعائي الأخير لفيلم “Mary Queen of Scots” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سنيار وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سنيار ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .