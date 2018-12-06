شاهدوا تسريب مقطع فاضح لفنانة عربية خلال استحمامها

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كتب امير فتحي في الخميس 6 دجنبر 2018 12:50 صباحاً -
تعرضت الفنانة الجزائرية ومغنية الراب الشابة صباح لفضيحة من العيار الثقيل، إثر تداول مقطع فيديو فاضح لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وظهرت صباح في الفيديو من دون ملابس خلال استحمامها.
وخرجت المغنية الشابة عن صمتها، لتقول في حديث مصور، إن الفيديو تم تسريبه من قبل مصلح للهواتف النقالة، مضيفةً أنه هارب من العدالة على حد قولها.
وتوجهت الى الجمهور بالقول: “حسبي الله ونعم الوكيل، فضحتوني قتلتوني”.
وطالبت بالتوقف عن تداول الفيديو، وعدم ملاحقتها كونها ابتعدت عن الأنظار.
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