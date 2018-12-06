شاهدوا ملكة جمال لبنان بإطلالة جريئة باللون الأحمر تفوق إطلالة رانيا يوسف جرأة

كتب امير فتحي في الخميس 6 دجنبر 2018 12:50 صباحاً -

أثارت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها الجريئة بفستان باللون الأحمر، تميّز بشق عال وصل الى خصرها.

وأطلت رعيدي في الفيديو الذي نشرته من كواليس حفل “ملكة جمال الكون”، بتسريحة شعر مختلفة، اذ اعتمدت الشعر المجعد، بعيداً عن طبيعته الناعمة والملساء.

وكانت رعيدي حلّت في المرتبة الخامسة بعد ملكات جمال الفيلبين، وجنوب أفريقيا، وفييتنام وبورتو ريكو.

وجاءت إطلالة ملكة جمال لبنان في وقت قريب من إطلالة النجمة المصرية رانيا يوسف المثيرة للجدل، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.