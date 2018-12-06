شاهد: نُهى نبيل تأكل وسط الذباب وتثير غضب متابعيها.. والمُعلقون بانتقادات حادة: “مُثيرة للغثيان”!

كتب امير فتحي في الخميس 6 دجنبر 2018 12:50 صباحاً -

نُهى نبيل تأكل وسط الذباب أثارت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل استياء وغضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها فيديو خلال تناولها الطعام بأحد المطاعم وسط كم كبير من الذباب. وتعرضت نهى لانتقادات حادة بسبب طريقة أكلها بالفيديو التي وصفها البعض بـ”المثيرة للغثيان”، خصوصاً عند لقطة تناولها اللحم بفمها من فوق سيخ الشواء الحديدي مباشرة. وقالت الفاشينيستا الكويتية بالفيديو: “ذبحنا الذبان ذبحنا.. الواحد ما قادر حتى يصورله سنابات حلوين.. خربوا الجو.. مسلط علينا الذبان”. وسخرت نبيل من كثرة الذباب من خلال البحث عن فوائده على موقع البحث العالمي “جوجل”، لافتة إلى أنه يساعد على تنقية الهواء والتئام جروح الإنسان. وانتقد أحد النشطاء الفيديو، قائلًا: “طيب ما اختلفنا على الأقل تصور داخل المطعم على نظافة”. وهاجمتها ناشطة أخرى، قائلة: “من الغرور أنهم يعتقدون أن العالم بيتقبلوا أي شيء حتى قرفهم”.

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