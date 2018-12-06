كتب امير فتحي في الخميس 6 دجنبر 2018 12:50 صباحاً -

شاهدوا الداعية المصري خالد الجندى: الحور العين وعدم وجود جنس في الجنة كشف أعداء كثر للإسلام! قال الداعية المصري خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن حديثه عن الحور العين وعدم وجود جنس في الجنة كشف أعداء كثر للإسلام، وأصاب الجماعات الإرهابية المنتشرة في الدول العربية بضربة في مقتل.



وأشار خالد الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشات قناة «dmc»، اليوم الأربعاء: «العلمانيون والقرآنيون والملحدون دول اركنهم على جنب، أما الدواعش ففشلت خططهم، لأنهم كانوا بيستخدموا الجنس في الجنة لاستقطاب الشباب».

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