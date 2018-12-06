هيفاء وهبي تودع العام في ثلاث حفلات.. تعرف إلى التفاصيل – بالصور

متابعة بتجــــــــــــــرد: تعيش النجمة اللبنانية هيفاء وهبي نجاح ألبومها الجديد “حوا” الذي حقق نسب استماع ومشاهدة مرتفعة عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

ومن المقرر أن تودّع هيفاء وهبي عام 2017 الجاري بثلاثة حفلات تحيي بين مصر وتونس، حيث ستلتقي الجمهور المصري في حفلتين الأولى في الإسكندرية مساء 20 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري والثانية في القاهرة مساء 23 الشهر عينه.

هذا وستحيي هيفاء وهبي ليلة رأس السنة في تونس مع محبيها في أمسية من العمر في منتجع “جولدن توليب” مساء 31 الشهر الجاري.

الجدير ذكره أن ألبوم “حوا” يواصل تصدّره قائمة الألبومات الأعلى مبيعًا واستماعًا إلكترونيًا ويتضمن 14 أغنية، 9 منها جديدة وهي “واحشني”، “هفضل”، “جن الصبي”، “قالوا سابني”، “مزيكا هادية”، “ست البنات”، “إجمدي”، “في يوم من الأيام” و”حوا”، بالإضافة إلى 5 أغنيات كانت قد أطلقتها خلال الأشهر الماضية وهي “ماتيجي نرقص”، “قالها بحبّك”، “أهضم خبرية”، “بحب الحياة” و“توته”.