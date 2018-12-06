شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة طريفة بين السقا وبهجت قمر بسبب فيلم من 30 سنة والمخرج يفك الاشتباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل عامين لعب النجم أحمد السقا بطولة فيلم "من 30 سنة" للسيناريست أيمن بهجت قمر والمخرج عمرو عرفة، وشارك فى الفيلم كوكبة من النجوم على رأسهم منى زكى وشريف منير وميرفت أمين وصلاح عبد الله وجميلة عوض ونور ونبيل عيسى ومحمود البزاوى.

المخرج عمرو عرفة كتب متابعيه عبر حسابه على تويتر "كُنت أعتقد أنها ميزتنى.. ولكنى تميزتُ دائماً بأنى.. لا أتميز"، وتساءل: "مين اللى قال الجمله دى".

الفنانة رشا مهدى دخلت سريعا عقب التغريدة لتعلق "السقا"، وهو ما أثار حفيظة السيناريست أيمن بهجت قمر معلقا على رد رشا قائلا: "لا أنا بقى" فى إشارة منه إلى أنه هو القائل بإعتباره كاتب الفيلم، لترد رشا "أنت الأساس يا ريس.. بس الأستاذ سأل من القائل مش من الكاتب" ليرد فى النهاية عمرو عرفة "برافو رشروش".



سؤال عمرو عرفة



رشا مهدى وأيمن بهجت قمر

فى اليوم التالى دخل النجم أحمد السقا وكتب عبر حسابه على تويتر نفس الجملة من نفس الفيلم، ليرد عليه أيمن بهجت قمر "سخنتوا عليها ليه كلكوا كده يا أخواننا" ليرد السقا فى النهاية "أنت الأساس ياكبير".



السقا مرددا الجملة