شكرا لقرائتكم خبر عن خالد دياب يحذر: "هكذا تعرض بيتى للسرقة بعد عرضه للبيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر المخرج خالد دياب، من واقعة حدثت معه خلال إعلان عن بيع منزله، حيث تعرض للنصب والسرقة من مواطن ادعى أنه خليجى ويرغب فى شراء منزله، وفى النهاية اكتشف أنه لص سرق أمواله خلال معاينة المنزل لشرائه.

وعرض المخرج خالد دياب، تفاصيل الواقعة بأنه عرض منزله للبيع فتواصل معه مواطن خليجى يعلن عن رغبته فى شراء البيت وبالفعل قابله وتم الاتفاق على السعر، فضلا عن أنه عرض شراء فرش المنزل، وهو الأمر الذى وافق عليه خالد دياب حتى لا يتعب فى النقل، وخلال هذا اتصل هذا الرجل بزوجته وتحدث معها بصوت منخفض فى إطار الخصوصية، وطلب منه الاطلاع على الغرفة الصغيرة وإنه يرغب فى رؤيتها وبالفعل ذهب إليها ثم عاد ليسأله عن التكييفات وأخبره بأنه سوف يتركها بالإضافة إلى التليفزيونات.

ويوضح خالد دياب أنه من أجل إتمام الشراء عرض على زوجته أنه يرغب فى التواصل من أجل إمكانية بناء "غرفة" داخل الحديقة من أجل المرأة التى تساعد زوجته، مقابل أن يترك غرف المنزل لأفراد أسرته، وفى النهاية أعلن هذا الراجل للمخرج خالد دياب موافقته على البيع، على أن يتم التقابل فى البنك من أجل إتمام عملية البيع بحضور المحامى.

وعقب ذلك يقول خالد دياب، سعدت بهذا الأمر خاصة أن الرجل لم يفاصلنى فى شراء المنزل، وبعد نصف ساعة ذهبت إلى البنك من أجل مقابلته، وفى طريقه جاءه اتصال من زوجته تخبره بأن البيت تمت سرقته حيث قام هذا الراجل بسرقة كل الأموال، وأغلق هاتفه، وخلال البحث على تطبيق "تروكولر"، ظهر له اسم "خالتى أم على"، بالإضافة إلى أنه ليست المرة الأولى، مع تأكيد الحذر على التعامل مع مثل هذه المواقف.



