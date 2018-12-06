نجيب ساويرس معلقًا على التحقيق مع رانيا يوسف لـ4 ساعات :"يا ترى تحفظوا على جسم الجريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على التحقيق مع رانيا يوسف اليوم الأربعاء لـ4 ساعات بسبب الفستان الأزمة، وذلك على حسابه الشخصي بـ"تويتر".

وكتب ساويرس قائلًا :" أربع ساعات على فستان ..... و يا ترى تحفظوا على جسم الجريمة و لا لأ ؟

يُذكر أن نيابة استئناف القاهرة، قررت اليوم الأربعاء إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف بضمان محل إقامتها بعد 4 ساعات من التحقيق معها على خلفية اتهامها بالفعل الفاضح.

وحضر مع الفنانة رانيا يوسف شعبان سعيد المحامى بالنقض والممثل القانونى لنقابة المهن التمثيلية، والفنان أيمن عزب عضو مجلس إدارة النقابة.

بدأت التحقيقات مع الفنانة رانيا يوسف بمقر النيابة، فى غضون الساعة 11 واستمرت ما يقرب من 4 ساعات، وتم مناقشتها بشأن البلاغات التى توالت ضدها على خلفية ارتدائها فستان مثير للجدل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.