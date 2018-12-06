بالفيديو| أنغام تكشف سرًا بخصوص مشاركة عمرو دياب في تلحين أغنيتها "بخاف أفرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشفت الفنانة أنغام عن مشاركة النجم عمرو دياب في تلحين أغنيتها "بخاف أفرح"، بينما رفض كتابة اسمه، وذلك في لقائها ببرنامج "عرب وود" علي شاشة روتانا سينما.

وقالت أنغام أن عمرو شارك في تلحين جملة في الأغنية لكنه فضل عدم كتابة اسمهK على أن يتم كتابة اسم الملحن خالد عز منفردًا على الأغنية باعتباره صاحب الجزء الأعظم في اللحن.

كما تحدثت أنغام عن حبها للأعاني الخليجيةK مؤكدة حرصها الدائم على تقديم عدد من الأغنيات الخليجية كل فترة.

وذكرت أنغام أنها ستقدم دويتو جديد مع الفنان السعودي رابح صقر خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن أنغام أحيت الأيام الماضية حفلًا غنائيًا بالكويت بمشاركة النجمة أصالة.