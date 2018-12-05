شكرا لقرائتكم خبر عن فايا يونان أفضل مطربة سورية لعام 2018 فى جوائز "داف باما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربعت المطربة السورية فايا يونان على عرش أفضل مطربة سورية لعام 2018 ضمن جوائز داف باما ميوزيك أوورد الألمانية، بعد منافسة جماهيرية شرسة جمعتها مع المطربة أصالة، فى التصويت الجماهيري، وتستعد حاليَا لشد رحالها إلى الإمارات لحضور حفل توزيع الجوائز الرسمى في مدينة دبي للإعلام، المقرر عقده مساء الجمعة 21 ديسمبر.

وأعلنت جوائز داف باما الألمانية لائحتها النهائية لأسماء المطربين العرب المرشحين لنيل لقب أفضل مطرب لهذا العام عن كل دولة من مصر وسوريا وفلسطين وتونس والمغرب والجزائر عن العالم العربى نهاية أغسطس الماضى، وفتحت باب التصويت الجماهيري أونلاين عبر موقعها الرسمى، وكان من ضمنها حماقي وتامر حسنى وعمرو دياب عن مصر، والدوزي وسعد لمجرد عن المغرب، ومحمد عساف ويعقوب شاهين عن فلسطين.

وتنضم فايا يونان بذلك لنخبة من النجوم العرب ممن تم اختيارهم رسميًا لحضور حفل توزيع الجوائز المقام لاول مرة هذا العام في دولة عربية بعد اعتياد داف باما إقامته فى ألمانيا، منهم نجم الأغنية الجزائرية الشاب خالد والمطربة اللبنانية نجوى كرم والمطربة التونسية لطيفة والمطرب المغربي الدوزي، ممن تم إعلان أسمائهم فى اللائحة الأولية للمكرمين عن جوائز 2018.

وتعد الداف باما من أعرق الجوائز الموسيقية العالمية التى تعتمد بالأساس على "ثقل قاعدة الفنان الجماهيرية" عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى، وتعد من أكبر "الميوزيك أووردز" المنتشرة فى مختلف أرجاء العالم، حيث لا يقتصر دورها فقط على العالم العربى أو أوروبا بل يمتد أثرها إلى كوريا واليابان وأمريكا وماليزيا ونيجيريا وتايوان وأفغانستان وصولًا إلى رومانيا وروسيا، بحيث تختار كل عام أفضل صوت فى كل دولة.