شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "فوتو كوبى" فى لندن 13 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض الفيلم المصرى "فوتوكوبى" فى لندن الخميس 13 ديسمبر الجارى، من بطولة محمود حميدة وإخراج تامر عشرى .



فوتوكوبى

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول رجل فى أواخر الخمسينيات من عمره، يمتلك مكتبة لتصوير ونسخ المستندات فى حى أحد أحياء الطبقة المتوسطة، وفاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم روائى طويل فى الدورة الأولى بمهرجان الجونة السينمائى، والعمل إخراج تامر عشرى، وتأليف هيثم دبور.

فيلم "فوتو كوبى" من إخراج تامر عشرى، تأليف هيثم دبور بطولة محمود حميدة، شيرين رضا، فرح يوسف، على طيب، أحمد داش.