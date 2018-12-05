شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم النجم خالد سليم بمهرجان "نجم العرب" عن مسلسل رسايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم غدا الخميس النجم خالد سليم بمهرجان "نجم العرب" عن مسلسله "رسايل" بعد أن حصد أعلى نسبة تصويت.

مسلسل "رسايل"، بطولة النجمة مى عز الدين ، والذى عرض فى رمضان الماضى 2018 وكان خالد سليم قد نال إشادات كبيرة عن دوره فى المسلسل على المستوى النقدى والجماهيرى .

وحصل خالد سليم عن أكبر نسبة تصويت من الجمهور الخليجى والعربى بوجه عام ، حيث حصل على أعلى نسبة أصوات وصلت لـ 70% من مجموع التصويت لباقى الفنانين المشاركين فى المهرجان ، لاسيما أن المهرجان يعتمد على تصويت الجمهور العربى والخليجى فقط.

وفى سياق آخر يعرض لخالد سليم حاليًا مسلسل "ابواب الشك" على قناة الحياة، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة، ويشارك فى بطولته النجوم أحمد صلاح حسنى، نبيل عيسى، لقاء الخميسى، عائشة بن أحمد، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة وطارق صبرى وميار الغيطى وتامر شلتوت، وأخرون، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج.