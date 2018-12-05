شكرا لقرائتكم خبر عن "الأقصر للسينما الأفريقية" يستمر فى استقبال الأفلام حتى نهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ 8 والمقامة من 15 مارس إلى 21 من نفس الشهر، فى استقبال الأفلام "روائى طويل - تسجيلى طويل – تسجيلى - وروائى قصير" حتى نهاية ديسمبر الجارى.

وأعلنت إدارة المهرجان أن الفنان محمود حميدة سيكون رئيسا شرفيًا للدورة الثامنة، وذلك لعطائه السينمائى الكبير والمتميز فى التمثيل وكذلك الإنتاج وصناعة السينما المصرية والعربية، وستكون السينما التونسية ضيف الشرف لاهتماماتها التاريخية بالسينما الأفريقية عموما وما قدمته من أفلام وسينمائيين للقارة السمراء والعالم.