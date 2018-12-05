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شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف وصف كريم فهمى لوليد سليمان بعد فوز الأهلى على الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتصار صعب حققه النادى الأهلى على فريق الجونة بنتيجة هدفين مقابل هدف، أحرزهما أحمد الشيخ ووليد سليمان والذى بدأ المباراة احتياطيا.
النجم كريم فهمى معروف بأهلويته الشديدة، حيث يتابع دائما مباريات الأهلى، ويتفاعل مع مبارياته لحظة بلحظة، وعقب فوز الأهلى على الجونة أشاد كريم فهمى بوليد سليمان لاعب الأهلى وصاحب الهدف الثانى فى المباراة، وقال فهمى عن وليد سليمان "فريق لوحده الصراحة.. شكرا وليد سليمان"
ويلعب النادى الأهلى مع فريق طلائع الجيش الأحد المقبل ضمن مباريات الدورى المصرى لكرة القدم موسم 2018/ 2019.
وليد سليمان
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