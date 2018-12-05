روح الفانلة الحمراء عادت.. نجوم الفن يعلقون على مباراة الأهلي والجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

انتهت مباراة النادي الأهلي ونادي الجونة في الدوري المصري بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، تقدم فريق الجونة بهدف محمد نادي، وتعادل للنادي الأهلي اللاعب أحمد الشيخ، لينهي وليد سليمان المباراة بهدف من ركلة ركنية اصطدمت بلاعب الجونة ودخلت الشباك لتضيف 3 نقاط للنادي الأهلي ترفع رصيده لـ 17 نقطة في المركز العاشر، ويتبقى له 7 مباريات مؤجلة.

وعلق نجوم الفن على فوز الأهلي وسط إشادة باللاعب وليد سليمان، ونرصد لكم أبرز تعليقات نجوم الفن في التقرير التالي:

نبيل الحلفاوي

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر تغريدة يعلق بها على فوز النادي الأهلي على الجونة، وكتب الحلفاوي:"فوز مستحق للأهلي. شكر واجب للاعبين على الروح القتالية والمجهود الوافر. تجاوزوا بصعوبة الهدف المبكر والإلتزام الدفاعي وتألق عمر رضوان، وليد سليمان كان نقطة تحول جوهرية.روح الفانلة الحمراء عادت. ولكن لا تنتظروا انتهاء المعاناة قبل عودة المصابين على الأقل".

ندى بسيوني

وكتبت ندى على تويتر قائلة:"مبروك للأهلي.. مكسب مهم جدًا لاستمرار الانتصارات وحصد النقاط، الحاوي قلب اللقاء وهدف عااااالمي"

كريم فهمي

نشر الفنان كريم فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، صورة لاعب النادي الأهلي وليد سليمان، وعلق عليها:"فريق لوحده الصراحة .. شكرا".

