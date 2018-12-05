الأنشط على تويتر.. هنيدي الأول وتعرف على ترتيب محمد رمضان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد هنيدي عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، نتائج استفتاء تويتر مينا عن الفنانين الأكثر ذكرا في مصر خلال عام 2018.
واستقرت النتائج على 4 نجوم ، وتصدر القائمة النجم محمد هنيدي، يليه الفنان نبيل الحلفاوي، ثم الفنان يوسف الشريف، وجاء في المركز الرابع الفنان محمد رمضان.
يُذكر أن الفنان محمد هنيدي من أكثر الفنانين نشاطًا بموقع تويتر ويشارك متابعيه بجديده في الوسط الفني لحظة بلحظة.
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