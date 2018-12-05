رانيا يوسف تكشف عن أبرز المعالم السياحية حول العالم في "السندريلا والسندباد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض تجربتها في عالم البرامج التليفزيونية "السندريلا والسندباد" في 2019، بعدما انتهت مؤخرًا من تسجيل كافة حلقات البرنامج.

ويشاركها في تقديم البرنامج المنتج عاطف عبداللطيف، وقاما بتصويره في عدد من الدول الأوروبية، منها "بلجيكا وفرنسا وفيينا وهولندا".

البرنامج إخراج Cédric Larcin، وهو مخرج بلجيكي، ومن المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية الخاصة، والبرنامج يتناول عدد من المعالم السياحية لعدد من بلدان العالم .