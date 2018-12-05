لأول مرة: مسلسل "فايكينغز" يعرض في صالات العرض السعودية قبل الأمريكية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:31 مساءً - ستحتفل السينما السعودية بتقديم العرض الأول للموسم الجديد من المسلسل الأجنبي الشهير "فايكينغز"، وهو ما يعدّ سابقة على مستوى منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستشهد صالات "فوكس سينما" بمول "الرياض بارك" بالعاصمة السعودية"الرياض" هذا الأسبوع، العرض الأول Premier للموسم الخامس من مسلسل "فايكينغز" ، قبل موعد عرضه وبثه في كبريات صالات العرض الأمريكية.



وبحسب القائمين على منصة "ستارزبلاي" (إحدى أهم منصات تقديم الأفلام السينمائية)، فقد تجاوز عدد مشاهدات السعوديين لمواسم مسلسل "فايكينغز" الأربعة الماضية أكثر من 50 ألف يوم "ما يعادل مليون و200 ألف ساعة مشاهدة"، كما تسيدوا مشاهدته أيضاً على تطبيقات الهاتف الجوال.



ويعود ذلك الإقبال إلى الحبكة الفنية الدرامية وطبيعة عناصر الإثارة "الأكشن والدراما" التي بُني عليها هذا العمل.



يذكر أن مسلسل "فايكينغز"، كان قد حصل خلال السنة الجارية، على المرتبة الأولى بين عموم المسلسلات المعروضة على "ستارزبلاي"، بضعف عدد مشاهدات المركز الثاني، كما أنه يعدّ واحداً من أكثر المسلسلات طلباً على مستوى العالم، وكان له تأثير واسع على السوق، لدرجة أنه أصبح الأول الذي يتم بثه على "ستارزبلاي".



وقد استوحى مؤلف العمل قصة المسلسل من ملاحم راجنار لوثبروك، وهو أحد أشهر الأبطال النرويجيين الأسطوريين المعروفين في إنجلترا وفرنسا، ويُصور راجنار لوثبروك راجنار على أنه مزارع يرتقي إلى المجد، بعد أن نفذ غارات ناجحة على إنجلترا.



ويراهن الجزء الثاني الجديد من الموسم الخامس للمسلسل على الحبكة الفنية الذي تميز به طوال المواسم الماضية، ومن المزمع أن يشهد تقلبات دراماتيكية من شأنها أن تزيد من نسب مشاهدته بشكل كبير، وباستطاعة المشاهدين مشاهدة جميع المواسم الماضية على "ستارز بلاي".