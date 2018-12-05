بالأرقام.. شاهدوا تكاليف زفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس الباهظة “خيالية”

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 11:00 مساءً -

زفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس

ما زال حفل زفاف النجمين العالميين بريانكا شوبرا Priyanka Chopra ونيك جوناس Nick Jonas يتصدر عناوين الصحف والمواقع العالمية، ومن المتوقع أن يبقى في الصدارة، حيث أنه لم ينته بعد، بل سيقام مساء اليوم حفل الزفاف الكنسي، في حين أقيم أمس السبت الحفل التقليدي على الطريقة الهندية.

وبالحديث عن ضخامة الزفاف الذي جمع نجمة بولييود الأولى ونجم هوليوود الشهير الذي يصغرها بـ 11 سنة، لا بد من الحديث عن التكاليف الباهظة التي أنفقها الثنائي.حسب موقع Eonline، فقد أنفق العروسين حوالى نصف مليون دولار على زفافهما، تتضمن:

461 ألف دولار، أو 92 ألف دولار مقابل الليلة تكاليف حجز مكان الزفاف وإقامة العروسين:

فقد أقيم الحفل في فندق Taj Umaid Bhawan Palace في Jodhpur، وهو فندق تاريخي 5 نجوم. والى جانب حجز باحة الإحتفال، فيقيم كل من بريانكا ونيك وعائلاتهما داخل الفندق نفسه من 29 نوفمبر الفائت، حتى 3 ديسمبر الآتي (حتى يوم غد).

61 ألف دولار لاحتفالات ما قبل الزفاف:

احتفالات توديع العزوبية التي أقامها العروسين على الطرقية الهندية التقليدية، كان من المتفق أن تقام داخل قلعة Mehrangarh بـ Jodhpur، لكن ولأسباب أمنية أقيمت في قصر فخم بمنطقة Jodhpur، وكلفت شوبرا وجوناس حوالى 61 ألف دولار أمريكي.

تذاكر الطيران:

1300 دولار ثمن تذكرة الدرجة الإقتصادية، ومن 8 آلاف دولار الى 21 ألف دولار ثمن تذاكر الدرجة الأولى. هذه الأرقام الخيالية هي تكلفة تذاكر طيران العروسين وبعض الأهل والأصدقاء الذين اصطحبهم كل من نيك وبريانكا الى مكان الزفاف.

وكان الثنائي قد توجه من نيويورك الى Jodhpur في نوفمبر الفائت للإشراف على تحضيرات الزفاف. وللوصول الى Jodhpur الهندية من الولايات المتحدة الامريكية، يحتاج الشخص الواحد الى رحلتين في الطائرة على الأقل، حيث لا بد من النزول إما في مومباي أو في نيوديلهي و في كندا قبل الوصول الى الوجهة النهائية.

يشار الى أن بريانكا شوبرا ونيك جوناس تزوجا أمس السبت على الطريقة الهندية، ومن المنتظر أن يقام اليوم حفل زفاف آخر بحضور الأهل والأصدقاء.