شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تكبر تحلى.. .فنانات هوليود علاقتهن بالعمر عكسية.. أشهرهن شارون ستون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الطبيعى والمتعارف عليه أن كلما تقدم الإنسان فى العمر كلما قل جمالاً وجاذبية، ولكننا نجد أن هناك بعض الفنانات فى هوليود علاقتهن بالعمر علاقة عكسية، فكلما تقدمن فى العمر كلما ازددن جمالاً وجاذبية، ونسرد فى السطور التالية أبرزهن.



كريستى برينكلى

1.كريستى برينكلى:

هى عارضة أزياء وممثلة أمريكية، ولدت كريستى فى عام 1954، والآن سنها يتقارب من 65عاما، ولكننا نجدها بكامل رشاقتها وحيويتها بخلاف أى ممثلة بعمرها.



ميشيل فايفر

2.ميشيل فايفر:

ميشيل فايفر هى ممثلة أمريكية شهيرة، ترشحت لجوائز الأوسكار ثلاث مرات وأشهر أفلامها عودة باتمان وعقول خطرة، بالرغم من أن عمرها 60 عاما، إلا أنها ما زالت تحتفظ بجمالها ورشاقتها وجاذبيتها التى طالما أشتهرت بها منذ الشهرة.



هيذر لوكلير

3.هيذر لوكلير:

لوكلير بالغة من العمر 54 عاماً، ولكن عندما تراها لا تعطيها أكثر من 30 عاماً، هى ممثلة أمريكية ومن أشهر أدوارها مسلسل ملروس بليس والذى كان سبب فى ترشحها أربع مرات كأفضل ممثلة بجائزة جولدن جلوب.



شارون ستون

4.شارون ستون:

من أكثر الممثلات ذات الجاذبية العالية، ولدت عام 1958 ورشحت للأوسكار بجانب حوزتها على جائزة جولدن جلوب وإيمى أووردز، وهى لازالت من أكثر الممثلات الرشيقات بهوليود.