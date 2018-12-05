شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين ووائل فى السينما والدراما.. انتعاشة فنية لـ"آل عبد العزيز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش النجمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل انتعاشة فنية، حيث ينشغل كل منهما بمشروعاته الفنية سواء في مجال السينما أو الدراما، حيث تخوض ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل "الملكة" ، للعرض فى سباق رمضان المقبل، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإبراهيم محسن على، من إنتاج شركة سينرجى.

وهو العمل الذي تبتعد فيه ياسمين عن الكوميديا وتقدم عملا دراميا فى إطار اجتماعى تشويقى، من خلال تيمة فضح الفساد والفاسدين فى المجتمع، وذلك بعد تغيبها عن المشاركة في السباق الدرامى لرمضان الماضى 2018 رغم النجاح الكبير الذى حققته فى موسم رمضان 2016 بمسلسل "هربانة منها"، الذى شاركها بطولته الفنان مصطفى خاطر من خلال تيمة كوميديا تعرض فى كل حلقة شخصية مختلفة.

أما شقيقها الفنان وائل عبد العزيز فيشارك في عملين الأول هو فيلم "الهجام"، وهو بطولة جماعية مع أحمد عبدالله محمود و محسن منصور وعمر الشناوي، ومن المقرر أن يبدأ تصويره يوم السبت المقبل في المعادي، والثاني هو فيلم "عفريت تايسون" بطولة جماعية أيضا للفنان محمد لطفي وأحمد عبدالله محمود وعمر الشناوي محسن منصور ومصطفى منصور.

وكان وائل شارك رمضان الماضي في مسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هانى سلامة وستيفانى صليبا وإبراهيم نصر وعفاف ومنى عبد الغنى ونهال عنبر وهبة عبد الغنى وأحمد كرارة وشادى ألفوس ، ومن تأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز .