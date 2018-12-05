شكرا لقرائتكم خبر عن "بمنتهي السهولة".. كيف نفى برادلى كوبر وإيرينا شايك خبر توتر علاقتهما العاطفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت علاقة نجم هوليوود الشهير برادلي كوبر ( 43 عام ) بصديقته السوبر موديل إيرينا شايك ( 32 سنة ) عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة بشائعة توتر علاقتهما ، إلا أن الثنائي قررا نفي كل ما يتردد من شائعات علي طريقتهما الخاصة .

سجلت عدسات مصورى " البابارتزي " عدة صور لبرادلي كوبر خلال تنزهه مع ايرينا شايك في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان كوبر ممسكا بيدها خلال تبادلهما أطراف الحديث، بينما ظهر الثنائي وهما يبتسمان في أغلب الصور خلال استمتاعهما بالجو البارد .

وكانت الصور التي تحمل اجواء رومانسية خير دليل علي استمرار علاقتهما العاطفية مستقرة .