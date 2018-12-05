بالصور| رشا مهدي في السعودية لحضور الملتقى الأول للثقافات والحضارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:الخليج 365 نشرت الفنانة رشا مهدي صورًا عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء زيارتها للمملكة العربية السعودية لحضور الملتقى الأول للثقافات والحضارات بالجامعة العربية المفتوحة بالرياض. وعلقت "رشا" على الصور قائلة:"اتشرفت بتلبية دعوة الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز امبارح لحضور الملتقى الأول للثقافات و الحضارات في الجامعه العربية المفتوحه في الرياض، مع رئيس الجامعه و مجموعة من السفراء. مجهود و أهتمام كبير بوعي الشباب الثقافي لترسيخ مبدأ تبادل المعرفه و التواصل بين الحضارات". يذكر أن اَخر أعمال الفنانة رشا مهدي مسلسل"رمضان كريم" 2017.

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