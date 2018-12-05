تعرف على رسالة ندى بسيوني لوليد ازارو قبل مباراة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بموقع تويتر تغريدة يعلن بها قائمة النادي الأهلي قبل مباراة الجونة، وضمت القائمة المهاجم المغربي وليد أزارو، وعلق حساب الأهلي : مهاجمنا وليد أزارو يقود هجوم الأهلي الليلة. وعلقت ندى بسيوني قائلة:" يارب يدخل بقى عشر الفرص اللي بتجيله عشان زهقنا". يُذكر أن النادي الأهلي يخوض اليوم في الثامنة مساءا مباراته مع نادي الجونة في الدوري المصري بعد الفوز في المباراة الماضية على بتروجيت بهدف نظيف سجله أحمد الشيخ.

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