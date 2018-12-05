القاهرة ساهرة ليلة رأس السنة مع رابح صقر!

متابعة بتجــــــــــــــرد: يحيي الفنان السعودي رابح صقر حفلًا غنائيًا كبيرًا ليلة رأس السنة في مصر. ومن المقرر أن يلتقي رابح الصقر الجمهور ومحبّيه على ضفاف النيل في القاهرة بأمسية تحمل عنوان “القاهرة ساهرة مع رابح”. وسيقدّم رابح صقر خلال الحفل باقة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات وتحديدًا الأغنيات التي ينتظرها جمهوره في حفلاته الكبيرة. الجدير ذكره أن رابح صقر أحيا خلال عام 2018 المنصرم حفلات عدّة في مصر تكلّلت جميعها بالنجاح.

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