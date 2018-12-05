متابعة الخليج 365: إحتفل النجم الأميركي نيك جوناس والنجمة الهندية بريانكا شوبرا بزواجهما الذي تمّ بعد أشهر عدّة على خطوبتهما وبعد قصة حب جميلة شغلت الصحافة العالمية. وظهر جوناس في الفيديو المرفق الخاص بموقع People العالمي، ينتظر قدوم شوبرا قبل عقد زواجهما بلحظات. وكانت لافتة جداً دموع جوناس التي ظهرت فور إطلالة شوبرا أمامه بفستان الزفاف.

شكرا لقرائتكم خبر عن نيك جوناس بكى في زفافه – بالفيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .