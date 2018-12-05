نبيل شعيل يعلن عن مفاجأة سارة لجمهوره

متابعة الخليج 365: يستعد الفنان الكويتي نبيل شعيل لطرح ألبوم جديد رقمي جديد بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وكشف نبيل شعيل في منشور عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي أن الألبوم يتضمن 6 أغاني جديدة من المقرر أن تبصر النور قريبًا.

الجدير ذكره أن نبيل شعيل انشغل في الفترة الأخيرة الماضية بتسجيل أغاني الألبوم وبالإشراف على تنفيذها لتكون بالمستوى الذي اعتاد عليه الجمهور منه.