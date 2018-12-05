ميغان وبّخت فريق كايت… فحلّت الكارثة؟

متابعة الخليج 365: ترددت أخبار كثيرة عن خلافات محتدمة بين كايت ميدلتون وميغان ماركل، أدت الى اتخاذ الأمير هاري وزوجته قراراً بمغادرة قصر كينسنغتون والانتقال إلى منزل فروغمور الريفي.

أمّا القصر الملكي، فنفى وجود أي خلافات بين الطرفين، إلّا أنّ تقارير جديدة أكّدت أنّ كايت تصدّت لميغان بعد أن تحدّثت “بوقاحة” إلى فريق موظفيها الملكيين، وطلبت منها ألا توبخ أعضاء فريقها الملكي في القصر.

ونتيجة كل هذه المشاكل، ابتعد الأمير هاري وزوجته ميغان عن القصر الملكي تفادياً للمشاكل التي يمكن لها أن تنشب بينهما في المستقبل.