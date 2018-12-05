خالد أرغنش من موقع تصوير فيلمه في مصر – بالصور

متابعة الخليج 365: وصل الممثل التركي الشهير خالد أرغنش إلى القاهرة أخيراً لتصوير مشاهده في فيلم “كازبلانكا” للمخرج المصري بيتر ميمي، الذي سيلعب فيه دور البطولة مع النجم المصري أمير كرارة.

واتجه كرارة ومنتج الفيلم وليد منصور إلي مقرّ إقامة أرغنش في منطقة التجمع الخامس في القاهرة للترحيب به، خصوصاً أنه يستعدّ للبدء بتصوير دوره في مدينة الإنتاج الإعلامي.

ويظهر النجم التركي في الصور المرفقة من موقع تصوير الفيلم مع المخرج ميمي، كما مع كرارة من مكان إقامته في القاهرة.

ويشارك في بطولة “كازبلانكا” النجوم المصريون غادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ومحمود البزاوي، ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف هشام هلال.