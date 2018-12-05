شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يشيد بـ"جريما فى المعادى" ويوجه رسالة لـ أشرف عبد الباقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفنان أحمد رزق بالتجربة المسرحية "جريما فى المعادى" إخراج أشرف عبد الباقى، وقال: "مبهور من التطوير اللى حصل فى المسرح.. لازم أشكر أشرف عبد الباقى وأقوله عملت مسرح محترم إنشائيًا وفنيًا". وأضاف: "من زمن كبير جدا أول مرة نشوف الديكور بطل رئيسى من أبطال العرض.. أشكر كل فريق المسرحية.. فعلا عرض مشرف وجميل". يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقى اختار على مدار الشهور الماضية مجموعة جديدة من الموهوبين يصل عددهم إلى 40 شابا وفتاة، وأخرج بهم مسرحية من فصلين، تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع على مسرح نجيب الريحانى. مسرحية "جريما فى المعادى .. مسرحية كلها غلط" بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقى.

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