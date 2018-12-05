شكرا لقرائتكم خبر عن الرحبانى يعود إلى لبنان بعد جولته الفنية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر الفنان اللبنانى العالمى زياد الرحبانى إلى لبنان، بعد جولة فنية قام بها فى مصر، بعد غياب استمر 5 سنوات .
وقدم زياد خلال جولته الأعمال الغنائية والموسيقية، التى تألق بها طوال مشواره الفنى، الذى بدأ فى مطلع السبعينيات من القرن الماضى.
يذكر أن زياد الرحبانى قد كشف مؤخرًا، عن تعاونه مع والدته الفنانة الكبيرة فيروز؛ لإنتاج أغنية جديدة ليعود للتعاون معها مرة أخرى.
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