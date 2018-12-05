شكرا لقرائتكم خبر عن الدموع فرت من العريس.. نيك جوناس يبكى عندما طلت بريانكا بالفستان الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل ثنائى هوليود وبوليود الشهيران بريانكا شوبرا ونيك جوناس بحفل زفافهما يوم السبت الماضى، واهتمت كل التغطيات بفساتين بريانكا والاحتفال الملكى ولم يكترث أى منهما لشعور الثنائى وقتئذ.

استطاع أحد المصورين أن يلتقط شعور نيك جوناس حين رؤيته عروسته لأول مرة وهى تطل بالفستان الأبيض وتسر مع والدتها وهذا ضمن الاحتفال الأمريكى الذى تم بالولايات المتحدة الأمريكية قبل الاحتفال الهندى الفخم.

شوهد نيك والدموع تجرى على خده عند رؤية بريانكا لأول مرة قبل بدأ مراسم الإحتفال الأمريكى، ولكن استطاع نيك جوناس أن يمسحها سريعاً بيده حتى لا يلاحظ أحد وكان يقف بجانبه شقيقه جو جوناس.



بريانكا ونيك بالاحتفال الأمريكى

يذكر أن الممثلة الهندية بريانكا شوبرا احتفلت بزفافها على المغنى الأمريكى نيك جوناس، مساء السبت، فى زفاف ملكى هندى فى الهند، بحضور الأهل والأصدقاء. وظهرت شوبرا بثوب هندى تقليدى ارتدته خلال مراسم الزفاف، حيث طغى على ثياب زفافها اللونان الأصفر والأحمر، فيما ظهر زوجها ببدلة هندية الطراز باللون البيج .